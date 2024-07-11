Баку и Исламабад стали городами-побратимами

Столицы Азербайджана и Пакистана Баку и Исламабад стали городами-побратимами.

Столицы Азербайджана и Пакистана Баку и Исламабад стали городами-побратимами.

Как сообщает Report, соответствующий документ был подписан в рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пакистан 11 июля.

При участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа “Меморандумом о взаимопонимании об установлении побратимских связей между городом Баку (Азербайджанская Республика) и городом Исламабад (Исламская Республика Пакистан)” обменялись глава Исламабадской столичной корпорации Мухаммад Али Рандхава и глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.