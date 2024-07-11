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Баку и Исламабад стали городами-побратимами

Баку и Исламабад стали городами-побратимами Столицы Азербайджана и Пакистана Баку и Исламабад стали городами-побратимами.
Внешняя политика
11 июля 2024 г. 20:42
Баку и Исламабад стали городами-побратимами

Столицы Азербайджана и Пакистана Баку и Исламабад стали городами-побратимами.

Как сообщает Report, соответствующий документ был подписан в рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пакистан 11 июля.

При участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа “Меморандумом о взаимопонимании об установлении побратимских связей между городом Баку (Азербайджанская Республика) и городом Исламабад (Исламская Республика Пакистан)” обменялись глава Исламабадской столичной корпорации Мухаммад Али Рандхава и глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.

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Версия на азербайджанском языке Bakı ilə İslamabad qardaşlaşmış şəhər olublar

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