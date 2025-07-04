Баку и Исламабад подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества

Баку и Исламабад подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества

В кулуарах 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с пакистанским коллегой Исхаком Даром.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию главы МИД Пакистана в соцсети Х.

Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в различных сферах и отметили важность недавних обменов мнениями на высоком уровне.

“Мы подтвердили, что недавние обмены на высоком уровне еще больше укрепили наши двусторонние связи, и выразили приверженность углублению сотрудничества в различных секторах”, - отмечается в публикации.

Исхак Дар поздравил Азербайджан с успешной организацией саммита и высоко оценил активную роль страны в деятельности ОЭС.

Напомним, что сегодня Ханкенди впервые примет саммит лидеров ОЭС. В мероприятии принимают участие высокие делегации 10 стран-членов, в том числе Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. В качестве наблюдателя в саммите участвует и делегация ТРСК.