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Баку и Исламабад подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества

Баку и Исламабад подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества Баку и Исламабад подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 09:32
Баку и Исламабад подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества

В кулуарах 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с пакистанским коллегой Исхаком Даром.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию главы МИД Пакистана в соцсети Х.

Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в различных сферах и отметили важность недавних обменов мнениями на высоком уровне.

“Мы подтвердили, что недавние обмены на высоком уровне еще больше укрепили наши двусторонние связи, и выразили приверженность углублению сотрудничества в различных секторах”, - отмечается в публикации.

Исхак Дар поздравил Азербайджан с успешной организацией саммита и высоко оценил активную роль страны в деятельности ОЭС.

Напомним, что сегодня Ханкенди впервые примет саммит лидеров ОЭС. В мероприятии принимают участие высокие делегации 10 стран-членов, в том числе Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. В качестве наблюдателя в саммите участвует и делегация ТРСК.

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