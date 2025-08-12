Баку и Исламабад нацелены на увеличение товарооборота за счет развития сухопутных маршрутов

Пакистан придает большое значение расширению торговли с Азербайджаном за счет развития сухопутных транспортных маршрутов,

Как передает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом заявил федеральный министр приватизации, инвестиций и коммуникаций Пакистана Абдул Алим Хан на встрече с послом Азербайджана в Исламабаде Хазаром Фархадовым.

"Деятельность совместной торговой палаты Пакистана и Азербайджана направлена на содействие торговле через сухопутные связи. Пакистан и Азербайджан связаны историческими, географическими и религиозными узами. Пакистан стремится развивать двустороннюю торговлю и сотрудничество", - заявил Хан.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы взаимного интереса, а также текущая ситуация в регионе.

Посол Азербайджана, в свою очередь, отметил, что дружеские отношения между Пакистаном и Азербайджаном будут продолжать развиваться.