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    ​Баку и Исламабад обсудили возможности по обмену рабочей силой

    Посол Азербайджана встретился с министром по делам проживающих за рубежом пакистанцев и развития человеческих ресурсов

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан и Пакистан договорились об исследовании возможностей по обмену рабочей силой в интересах двух стран, сообщает Report со ссылкой на Radio Pakistan.

    Подобное соглашение было достигнуто в ходе встречи посла Азербайджана в Пакистане Али Ализаде и министра по делам проживающих за рубежом  пакистанцев  и развития человеческих ресурсов Пир Садруддина Рашиди в Исламабаде.

    Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес и касательно двусторонних отношений, выразили удовлетворение существующими политическими отношениями на высоком уровне между двумя странами.

    Посол Азербайджана подчеркнул, что его страна заинтересована в подписании соглашения с Пакистаном об экспорте рабочей силы. 

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