​Баку и Исламабад обсудили возможности по обмену рабочей силой

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан и Пакистан договорились об исследовании возможностей по обмену рабочей силой в интересах двух стран, сообщает Report со ссылкой на Radio Pakistan.

Подобное соглашение было достигнуто в ходе встречи посла Азербайджана в Пакистане Али Ализаде и министра по делам проживающих за рубежом пакистанцев и развития человеческих ресурсов Пир Садруддина Рашиди в Исламабаде.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес и касательно двусторонних отношений, выразили удовлетворение существующими политическими отношениями на высоком уровне между двумя странами.

Посол Азербайджана подчеркнул, что его страна заинтересована в подписании соглашения с Пакистаном об экспорте рабочей силы.