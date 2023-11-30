Баку и Ереван договорились провести очередную встречу комиссий по делимитации границы

Баку и Ереван достигли договоренности в рабочем порядке определить дату и место проведения очередной встречи Государственной комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и погран

Баку и Ереван достигли договоренности в рабочем порядке определить дату и место проведения очередной встречи Государственной комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщили Report в МИД Азербайджана.

Решение было принято по итогам 5-й встречи двух комиссий под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна.

Стороны предварительно согласовали текст регламента организации и проведения заседаний и рабочих встреч между соответствующими комиссиями Азербайджана и Армении по делимитации границы.