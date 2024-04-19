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Баку и Ереван договорились продолжить процесс делимитации по вопросам анклавов и эксклавов

Баку и Ереван договорились продолжить процесс делимитации по вопросам анклавов и эксклавов Азербайджан и Армения договорились продолжить процесс делимитации всех остальных участков границы, в том числе по вопросам анклавов и эксклавов.
Внешняя политика
19 апреля 2024 г. 17:28
Баку и Ереван договорились продолжить процесс делимитации по вопросам анклавов и эксклавов

Азербайджан и Армения договорились продолжить процесс делимитации всех остальных участков границы, в том числе по вопросам анклавов и эксклавов.

Как сообщает Report, решение принято по итогам восьмой встречи комиссий по делимитации Азербайджана и Армении, состоявшейся 19 апреля на границе двух стран.

"Договорились, после утверждения Сторонами Положения, согласовать очередность и продолжить процесс делимитации всех остальных участков границы, в том числе по вопросам анклавов и эксклавов", - говорится в сообщении Госкомиссии по делимитации государственной границы Азербайджана.

По результатам встречи был подписан протокол. Стороны решили согласовать дату и место проведения следующей встречи в рабочем порядке.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Armenia agree to continue delimitation process on enclaves and exclaves
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan anklav və eksklav məsələləri üzrə delimitasiya prosesini davam etdirmək barədə razılığa gəlib

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