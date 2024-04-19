Баку и Ереван договорились продолжить процесс делимитации по вопросам анклавов и эксклавов

Азербайджан и Армения договорились продолжить процесс делимитации всех остальных участков границы, в том числе по вопросам анклавов и эксклавов.

Азербайджан и Армения договорились продолжить процесс делимитации всех остальных участков границы, в том числе по вопросам анклавов и эксклавов.

Как сообщает Report, решение принято по итогам восьмой встречи комиссий по делимитации Азербайджана и Армении, состоявшейся 19 апреля на границе двух стран.

"Договорились, после утверждения Сторонами Положения, согласовать очередность и продолжить процесс делимитации всех остальных участков границы, в том числе по вопросам анклавов и эксклавов", - говорится в сообщении Госкомиссии по делимитации государственной границы Азербайджана.

По результатам встречи был подписан протокол. Стороны решили согласовать дату и место проведения следующей встречи в рабочем порядке.