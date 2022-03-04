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Баку и Душанбе подписали меморандум о побратимстве

Баку и Душанбе подписали меморандум о побратимстве Между Баку и Душанбе подписан Меморандум о побратимстве.
Внешняя политика
4 марта 2022 г. 10:34
Баку и Душанбе подписали меморандум о побратимстве

Между Баку и Душанбе подписан Меморандум о побратимстве.

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов встретился с прибывшей в Азербайджан с официальным визитом делегацией, возглавляемой председателем Маджлиси Милли Маджлиси Оли Таджикистана, главой городской администрации Душанбе Рустамом Эмомали.

Поприветствовав гостей, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проинформировал гостей об истории столицы Баку и реализуемых в городе проектах.

Затем был показан видеофильм о Баку, после чего стороны подписали Меморандум о побратимстве между Баку и Душанбе.

На встрече присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Таджикистане Алимирзамин Аскеров и чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли.

В ходе визита таджикские гости посетят достопримечательности Баку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı və Düşənbə şəhərlərinin qardaşlaşması haqqında sənəd imzalanıb

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