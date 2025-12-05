Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Баку и Дублин позитивно оценили динамику двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 00:52
    Баку и Дублин позитивно оценили динамику двустороннего сотрудничества

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в 32-м заседании Совета министров ОБСЕ, проходящего в Вене, встретился с государственным министром по европейским делам и вопросам обороны Ирландии Томасом Бирном.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

    На фоне грядущего в 2026 году 30-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Ирландией, была положительно оценена динамика, достигнутая в сотрудничестве в двустороннем и многостороннем форматах, подчеркнута важность более всестороннего осуществления этого взаимодействия.

    Также был оценен имеющийся потенциал для укрепления политического диалога, сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, образования, инноваций и высоких технологий, обсуждены возможности партнерства в области энергетической безопасности и возобновляемой энергетики.

    На встрече был подчеркнут вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европейского Союза и международное значение масштабных энергетических, транспортно-коммуникационных проектов, осуществляемых по инициативе и при активном участии Баку.

    Стороны отметили важность продолжения взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Ирландией на многосторонних платформах.

    Были рассмотрены вопросы региональной и международной повестки, проведен обмен мнениями о ситуации в регионе Южного Кавказа.

    Противоположной стороне была предоставлена подробная информация о новых реалиях, возникших в регионе после восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, о мирной повестке дня, продвигаемой Баку в постконфликтный период, о процессе нормализации отношений с Арменией, а также о минной угрозе в регионе.

    Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

