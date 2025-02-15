Баку и Бухарест обсудили перспективы азербайджано-армянского мирного процесса

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с румынским коллегой Эмилем Хурезяну.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с румынским коллегой Эмилем Хурезяну.

Об этом Report сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

На встрече обсуждались вопросы стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией, а также региональной и международной повестки.

Дж.Байрамов передал искренние поздравления Эмилю Хурезяну в связи с назначением на должность главы МИД и пожелал ему успехов в деятельности.

Была отмечена важность взаимных визитов на высшем и высоком уровне, а также политического диалога для достижения двустороннего стратегического партнерства. Стороны также обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества между Азербайджаном и Румынией в экономической, энергетической, торговой, гуманитарной сферах, образовании, сельском хозяйстве, туризме и др.

Министры особо подчеркнули важность партнерства в сфере зеленой энергетики. Отмечено, что развитие сотрудничества в таких направлениях, как транспорт и логистика, в частности по Среднему коридору, может внести дополнительный вклад в сотрудничество двух стран.

В ходе встречи обсуждались текущая ситуация и реалии в постконфликтный период в нашем регионе, перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.