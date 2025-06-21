Баку и Братислава обсудили перспективы сотрудничества между оргнами прокуратуры

Азербайджан и Словакия обсудили перспективы сотрудничества в правоохранительной сфере.
Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Словакии Вюсал Абдуллаев написал в своем аккаунте в социальной сети “X”.
Дипломат отметил, что провел встречу с генеральным прокурором Словакии Марошем Жилинкой.
"Был рад встретиться с Генеральным прокурором Словацкой Республики, Марошем Жилинкой для обсуждения путей развития сотрудничества между соответствующими учреждениями Азербайджана и Словакии”, - написал дипломат.
Гюльнар Махмудова
I was pleased to meet with the Prosecutor General of the Slovak Republic, Mr. Maroš Žilinka, to discuss ways to develop cooperation between the relevant institutions of Azerbaijan and Slovakia. pic.twitter.com/FKLT63lEV7