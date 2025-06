Баку и Братислава обсудили перспективы сотрудничества между оргнами прокуратуры

Азербайджан и Словакия обсудили перспективы сотрудничества в правоохранительной сфере.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Словакии Вюсал Абдуллаев написал в своем аккаунте в социальной сети “X”.

Дипломат отметил, что провел встречу с генеральным прокурором Словакии Марошем Жилинкой.

"Был рад встретиться с Генеральным прокурором Словацкой Республики, Марошем Жилинкой для обсуждения путей развития сотрудничества между соответствующими учреждениями Азербайджана и Словакии”, - написал дипломат.

Гюльнар Махмудова