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Баку и Бишкек стали городами-побратимами

Баку и Бишкек стали городами-побратимами Баку и Бишкек стали городами-побратимами.
Внешняя политика
11 октября 2022 г. 16:39
Баку и Бишкек стали городами-побратимами

Баку и Бишкек стали городами-побратимами.

Как cообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил по итогам первого заседания Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в Бишкеке.

В рамках государственного визита президента Азербайджана в Кыргызстан был подписан Меморандум о взаимопонимании об установлении побратимских связей между городом Баку и городом Бишкек.

"Баку и Бишкек стали городами-побратимами. Сегодня обсуждали также продолжить этот список другими нашими городами, в том числе культурная столица Азербайджана - Шуша будет побратимом с городами Кыргызстана", отметил глава государства.

"Одно из главных направлений будущего сотрудничества будет именно то, что мы будет нацелены на конкретный результат. Мы имеем общую историю, понимаем друг друга и поддерживаем. Сегодня с президентом обменялись мнениями по сотрудничеству в рамках международных организаций. Это тоже сотрудничество искреннее и основанное на взаимной поддержке. Особая благодарность от имени всего азербайджанского народа за такое доброе отношение к памяти великих представителей азербайджанского народа. Одна из самых больших школ в Бишкеке будет носить имя основоположника азербайджанского государства Гейдара Алиева, другая школа - имя великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, сегодня мы также откроем парк Дружбы Кыргызстана и Азербайджана", заявил глава государства.

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Версия на английском языке Baku and Bishkek become sister cities

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