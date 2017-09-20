Бекир Боздаг: До разрешения нагорно-карабахского конфликта Турция продолжит борьбу совместно с Азербайджаном

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Анкара. 20 сентября. REPORT.AZ/ "Сегодня отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на высоком уровне".

Об этом местному бюро Report заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

По его словам, Азербайджан и Турция - дружеские и братские государства: "Хотя у нас два отдельных государства, но одна нация. В настоящее время отношения Турции с Азербайджаном находятся на высоком уровне. Позиции двух стран по многим вопросам совпадают. Поэтому сохранять отношения и в дальнейшем для нас большая ответственность. Между президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом очень прочная дружба. Несомненно, опытные лидеры приведут Азербайджан и Турцию на более высокие места. Я верю, что крупные энергетические проекты, такие как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс, TANAP, TAP будут полезны для обеих стран".

Б.Боздаг заявил, что позиция Турции по нагорно-карабахскому конфликту остается неизменной: "Мы рядом с тем, кто прав. В этом вопросе Азербайджан является правым. Азербайджанский народ подвергся очень большой несправедливости, и необходимо скорейшее устранение этого. До разрешения нагорно-карабахского конфликта Турция продолжит борьбу совместно с Азербайджаном".

Вусаля Аббасова