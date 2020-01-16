Бакинский офис СЕ поблагодарил Азербайджан за сотрудничество в связи с выборами

"Пресса играет важную роль при проведении выборов в свободном и демократическом русле".
Как сообщает Report, об этом на мероприятии на тему "Освещение выборов в СМИ" сказал руководитель Бакинского офиса Совета Европы Золтан Херньес.
По его словам, Совет Европы дал рекомендации странам-членам в связи с освещением выборов.
"Эти рекомендации в основном связаны с ролью СМИ. Для медиа должны быть созданы условия. Иными словами, к процессу выборов должны быть привлечены и государственные, и частные медийные структуры. Медиа должны активно участвовать в процессе и до, и во время, и после выборов. В тоже время мы благодарим азербайджанскую сторону, в том числе Администрацию президента, Совет печати, Центральную избирательную комиссию и другие структуры за сотрудничество с нами в период выборов".
З.Херньес также отметил, что в период выборов важным вопросом также является гендерное равенство:
"Гендерное равенство всегда было темой обсуждений. Обеспечение гендерного равенства имеет большое значение".
Mirmahmud KazımoğluАвтор новости