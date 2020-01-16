Бакинский офис СЕ поблагодарил Азербайджан за сотрудничество в связи с выборами

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"Пресса играет важную роль при проведении выборов в свободном и демократическом русле".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии на тему "Освещение выборов в СМИ" сказал руководитель Бакинского офиса Совета Европы Золтан Херньес.

По его словам, Совет Европы дал рекомендации странам-членам в связи с освещением выборов.

"Эти рекомендации в основном связаны с ролью СМИ. Для медиа должны быть созданы условия. Иными словами, к процессу выборов должны быть привлечены и государственные, и частные медийные структуры. Медиа должны активно участвовать в процессе и до, и во время, и после выборов. В тоже время мы благодарим азербайджанскую сторону, в том числе Администрацию президента, Совет печати, Центральную избирательную комиссию и другие структуры за сотрудничество с нами в период выборов".

З.Херньес также отметил, что в период выборов важным вопросом также является гендерное равенство:

"Гендерное равенство всегда было темой обсуждений. Обеспечение гендерного равенства имеет большое значение".