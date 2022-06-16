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Валовая: Бакинский форум - своевременное и нужное мероприятие для обсуждения глобальных проблем

Валовая: Бакинский форум - своевременное и нужное мероприятие для обсуждения глобальных проблем Война в Украине привела к серьезномe кризису и росту цен на продовольствие.
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 12:17
Валовая: Бакинский форум - своевременное и нужное мероприятие для обсуждения глобальных проблем

Война в Украине привела к серьезномe кризису и росту цен на продовольствие.

Как передает Report, об этом глава штаб-квартиры ООН в Женеве Татьяна Валовая заявила на открытии IX Глобального Бакинского форума.

По ее словам, мир столкнулся с самым ужасным геополитическим кризисом со времен второй мировой войны. Однако этот кризис не единственный - нельзя забывать и о климатических вызовах и последствиях пандемии.

По словам Татьяны Валовой, Глобальный Бакинский форум - своевременное и нужное мероприятие для обсуждения мировых проблем.

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Версия на азербайджанском языке Tatyana Valovaya: “Bakı Forumu qlobal problemlərin müzakirəsi üçün zəruri tədbirdir”

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