Валовая: Бакинский форум - своевременное и нужное мероприятие для обсуждения глобальных проблем

Война в Украине привела к серьезномe кризису и росту цен на продовольствие.

Война в Украине привела к серьезномe кризису и росту цен на продовольствие.

Как передает Report, об этом глава штаб-квартиры ООН в Женеве Татьяна Валовая заявила на открытии IX Глобального Бакинского форума.

По ее словам, мир столкнулся с самым ужасным геополитическим кризисом со времен второй мировой войны. Однако этот кризис не единственный - нельзя забывать и о климатических вызовах и последствиях пандемии.



По словам Татьяны Валовой, Глобальный Бакинский форум - своевременное и нужное мероприятие для обсуждения мировых проблем.