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Состоялось панельное заседание на тему "Роль новых энергетических и транспортных коридоров в Евразийской зоне"

Состоялось панельное заседание на тему "Роль новых энергетических и транспортных коридоров в Евразийской зоне" X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды", проводимый под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви, продолжает работу панельными заседаниями.
Внешняя политика
10 марта 2023 г. 16:38
Состоялось панельное заседание на тему Роль новых энергетических и транспортных коридоров в Евразийской зоне

X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды", проводимый под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви, продолжает работу панельными заседаниями.

Как сообщает Report, в рамках форума состоялось панельное заседание на тему "Роль новых энергетических и транспортных коридоров в Евразийской зоне".

На заседании, модератором которого являлась вице-премьер Грузии в 2010-2012 годах Эка Ткешелашвили, выступили министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, спецпредседатель Совета Глобального фонда по устранению современных форм рабства, бывший вице-президент компании Exxon Mobile, министр иностранных дел Румынии в 2008, 2015-2017 годах, генеральный секретарь Постоянного международного секретариата Организации Черноморского экономического сотрудничества Лазар Комэнеску, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, премьер-министр Кыргызстана в 2014-2015 годах Джоомарт Оторбаев, министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим, заместитель премьер-министра Румынии в 2018-2019 годах, член парламента Румынии Ана Бирчалл, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по затянувшимся конфликтам, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества в 2007-2009 гг. Болат Нургалиев.

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Версия на английском языке ФотоPanel session on new energy and transport corridors in Eurasian zone held within Global Baku Forum
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Forumu: “Avrasiya zonasında yeni enerji və nəqliyyat dəhlizlərinin rolu” mövzusunda panel iclası keçirilib

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