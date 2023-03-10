Состоялось панельное заседание на тему "Роль новых энергетических и транспортных коридоров в Евразийской зоне"

X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды", проводимый под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви, продолжает работу панельными заседаниями.

X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды", проводимый под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви, продолжает работу панельными заседаниями.

Как сообщает Report, в рамках форума состоялось панельное заседание на тему "Роль новых энергетических и транспортных коридоров в Евразийской зоне".

На заседании, модератором которого являлась вице-премьер Грузии в 2010-2012 годах Эка Ткешелашвили, выступили министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, спецпредседатель Совета Глобального фонда по устранению современных форм рабства, бывший вице-президент компании Exxon Mobile, министр иностранных дел Румынии в 2008, 2015-2017 годах, генеральный секретарь Постоянного международного секретариата Организации Черноморского экономического сотрудничества Лазар Комэнеску, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, премьер-министр Кыргызстана в 2014-2015 годах Джоомарт Оторбаев, министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим, заместитель премьер-министра Румынии в 2018-2019 годах, член парламента Румынии Ана Бирчалл, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по затянувшимся конфликтам, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества в 2007-2009 гг. Болат Нургалиев.