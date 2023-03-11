Бакинский форум: Проводится панельное заседание на тему "Регион Западных Балкан в контексте ЕС"

X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" продолжает работу панельными заседаниями.

X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" продолжает работу панельными заседаниями.

Как сообщает Report, в рамках форума проходит очередное панельное заседание на тему "Регион Западных Балкан в контексте ЕС".

На панельной сессии под модераторством премьер-министра Боснии и Герцеговины в 2001-2002 годах, заместителя премьер-министра Боснии и Герцеговины в 2012-2015 годах Златко Лагумджии приняли участие экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экс-премьер-министр Чехии Ян Фишер, экс-президент Болгарии Петр Стоянов, бывший президент Румынии Эмиль Константинеску и экс-министр обороны Черногории Милица Пеянович-Дуришич.

В настоящее время панельная сессия продолжается выступлениями.