Бакинская инициативная группа призвала международные организации к действиям по деоккупации Майотты

16:28

Бакинская инициативная группа (БИГ) призвала международные организации принять меры для прекращения оккупации Францией острова Майотта и возвращения его Союзу Коморских островов в соответствии с нормами международного права.

Как сообщает Report, об этом говорится в официальном письме БИГ генсеку ООН, председателю Движения неприсоединения, генсеку Организации исламского сотрудничества, председателю Европейской комиссии, генсеку Лиги арабских государств и председателю Африканского союза.

Группа указывает, что письмо подготовлено на результатах международной конференции "Незаконная оккупация Францией острова Майотта Союза Коморских островов", прошедшей в Баку 3 сентября 2024 года.

В своем письме группа выражает глубокое беспокойство оккупацией Францией острова Майотта, принадлежащего Союзу Коморских островов, в нарушение международного права. Отмечается, что Франция, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, злоупотребляет своим положением, препятствуя инициативам по устранению нарушения международного права. Кроме того, официальный Париж игнорирует соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, Движения неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Лиги арабских государств и Африканского союза.

БИГ в своем письме призывает провести международную конференцию по вопросу оккупации острова Майотта и содействовать созданию соответствующих рабочих групп в рамках международных организаций для прекращения оккупации острова и защиты международного права.