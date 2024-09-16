Бакинская инициативная группа осуждает новую программу правительства Нидерландов

Бакинская инициативная группа (БИГ) выступила с осуждением новой программы, представленной правительством Нидерландов парламенту страны.

Бакинская инициативная группа (БИГ) выступила с осуждением новой программы, представленной правительством Нидерландов парламенту страны.

Как сообщает Report, БИГ требует от Нидерландов уважать свободу народов и не создавать препятствий в борьбе островов за независимость в рамках международных организаций.

В заявлении группы говорится, что правительство Нидерландов представило парламенту новую программу, которая была одобрена Кабинетом министров и теперь должна быть обсуждена и утверждена в парламенте.

В новой программе правительство утверждает, что на островах Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба будут реализованы различные законодательные и стратегические инициативы.

"Для этого будет подготовлен Закон об общем управлении, который предусматривает применение принципа "соблюдай и объясняй". Таким образом, новый правоцентристский националистический Кабинет министров Нидерландов готовится продолжить колониальную политику предыдущего правительства. Хотя правительство утверждает, что некоторые из этих островов имеют автономный статус, на самом деле эти территории полностью зависят от Королевства Нидерландов. Эти острова даже были исключены из списка территорий ООН, подлежащих деколонизации.

Партии, формирующие новое правительство Нидерландов - Партия меньшинств, Народная партия за свободу и демократию, Новый социальный договор и Движение фермеров и граждан, хотя и пишут в своих уставах о борьбе за свободу, продолжают душить свободу народов 6 государств Карибского бассейна - Арубы, Кюрасао, Синт-Мартена, Бонайре, Синт-Эстатиуса и Сабы", - говорится в тексте заявления.

БИГ напоминает, что 22 августа этого года в Баку была проведена международная конференция "Путь Бонайре из Баку через Генеральную Ассамблею ООН к самоопределению", посвященная тому чтобы донести до мировой общественности реальную ситуацию в нидерландских колониях: "Эти народы, борющиеся за свою свободу, особенно остров Бонайре, планируют представить проект резолюции в Генеральную Ассамблею ООН в октябре этого года о повторном включении в список территорий ООН, подлежащих деколонизации".