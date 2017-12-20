 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бакинская декларация принята по итогам встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана - ДОПОЛНЕНО

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Баку завершилась пятая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Ирана. 

    Как сообщает Report, Бакинская декларация принята по итогам встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана - Эльмара Мамедъярова, Мевлюта Чавушоглу и Мохаммада Джавад Зарифа. 

    ***

    "В документе отражено каким мы видим сотрудничество. Это и энергетика, и туризм, и транспорт - мы хотим расширить сотрудничество в этих направлениях", - заявил Э. Мамедъяров по итогам встречи.

    "Мы договорились, что к следующей встрече мы пригласим к участию представителей частного сектора и экономистов для обсуждения путей расширения экономического сотрудничества", - заявил глава МИД Азербайджана.

    М. Д. Зариф в свою очередь оценил сегодняшнюю встречу как "очень продуктивную и эффективную как для региона, так и для трёх стан". Он отметил, что Азербайджан, Турция и Иран близки как территориально, так и исторически. 

    М. Чавушоглу отметил важность развития трехстороннего сотрудничества в сфере туризма, культуры и др., поблагодарил за поддержку позиции Турции по Израилю и Палестине.

    "Мы хотим получить больше результатов от нашего трехстороннего сотрудничества, в частности в сфере торговли, для повышения товарооборота", - заявил глава МИД Турции. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi