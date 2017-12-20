Бакинская декларация принята по итогам встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Баку завершилась пятая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Ирана.

Как сообщает Report, Бакинская декларация принята по итогам встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана - Эльмара Мамедъярова, Мевлюта Чавушоглу и Мохаммада Джавад Зарифа.

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"В документе отражено каким мы видим сотрудничество. Это и энергетика, и туризм, и транспорт - мы хотим расширить сотрудничество в этих направлениях", - заявил Э. Мамедъяров по итогам встречи.

"Мы договорились, что к следующей встрече мы пригласим к участию представителей частного сектора и экономистов для обсуждения путей расширения экономического сотрудничества", - заявил глава МИД Азербайджана.

М. Д. Зариф в свою очередь оценил сегодняшнюю встречу как "очень продуктивную и эффективную как для региона, так и для трёх стан". Он отметил, что Азербайджан, Турция и Иран близки как территориально, так и исторически.

М. Чавушоглу отметил важность развития трехстороннего сотрудничества в сфере туризма, культуры и др., поблагодарил за поддержку позиции Турции по Израилю и Палестине.

"Мы хотим получить больше результатов от нашего трехстороннего сотрудничества, в частности в сфере торговли, для повышения товарооборота", - заявил глава МИД Турции.