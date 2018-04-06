Бакинская декларация принята по итогам министерской конференции Движения неприсоединения

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Бакинская декларация принята по итогам конференции глав МИД стран Движения неприсоединения.
Как сообщает Report, в документе выражена поддержка поощрению международного мира и безопасности во имя устойчивого развития, намерение развивать дальнейшее сотрудничество между странами-членами Движения неприсоединения.
В документе содержится призыв "воздерживаться в рамках международных отношений от угрозы использования силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства", укрепить сотрудничество в рамках организации в вопросах борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях, положить конец оккупации палестинских территорий.
В декларации приветствуется кандидатура столицы Азербайджана Баку на проведение World Expo-2025.
Также была принята декларация по Палестине.
В ходе двухдневной встречи около 800 участников - представители участвующих в Движении неприсоединения государств, получивших при нем статус наблюдателей государств и международных организаций, а также государств и организаций, присутствующих в качестве специального гостя, - обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международного мира и безопасности.
На церемонии открытии конференции 5 апреля принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Отметим, что в Движении неприсоединения участвует 120 государств. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателей при Движении неприсоединения.
Азербайджан примкнул к Движению в 2011 году на XVI конференции министров на Бали. В 2019 году в Азербайджане состоится XVIII саммит Движения. В 2019-2022 годах Азербайджанская Республика будет председательствовать в Движении неприсоединения.
Tural AsadiАвтор новости
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