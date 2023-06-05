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Байрамов: Задержание Арменией двух военных Азербайджана наносит удар по процессу восстановления доверия

Байрамов: Задержание Арменией двух военных Азербайджана наносит удар по процессу восстановления доверия Задержание Арменией двух военных Азербайджана является еще одним ударом по восстановлению доверия между сторонами.
Внешняя политика
5 июня 2023 г. 13:03
Байрамов: Задержание Арменией двух военных Азербайджана наносит удар по процессу восстановления доверия
Джейхун Байрамов

Задержание Арменией двух военных Азербайджана является еще одним ударом по восстановлению доверия между сторонами.

Как передает Report, об этом журналистам заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр напомнил, что эти военнослужащие были задержаны Арменией, в отношении них возбуждено уголовное дело.

"Прежде всего, хотел бы отметить, что в ходе двусторонних встреч с армянской стороной, в то же время, в ходе встреч с международными посредниками, а также с представителями других государств мы обратили их внимание на этот вопрос. Мы подняли вопрос о необходимости рассматривать этот инцидент как полное нарушение ранее достигнутых договоренностей и воздействовать на Армению в этом направлении",- заявил Байрамов.

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Версия на английском языке Bayramov: Detention of 2 Azerbaijani soldiers by Armenia - blow to confidence-building process
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Ermənistanda Azərbaycanın iki hərbçisinin saxlanılması etimadın bərpası prosesinə zərbədir”

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