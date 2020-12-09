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Байрамов встретился в Иране со спикером парламента

Байрамов встретился в Иране со спикером парламента В рамках официального визита в Исламскую Республику Иран министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.
Внешняя политика
9 декабря 2020 г. 22:18
Байрамов встретился в Иране со спикером парламента

В рамках официального визита в Исламскую Республику Иран министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

Как сообщили Report из МИД Азербайджана, спикер парламента назвал освобождение азербайджанских территорий важным шагом на пути к миру и прочной безопасности. Он, отметив важность повышения уровня всестороннего сотрудничества между Ираном и Азербайджаном, подчеркнул использование для этого существующих различных потенциалов.

Спикер парламента М.Б.Галибаф рассказал о повышении уровня экономического, культурного и иного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран, а также о приграничном сотрудничестве.

Министр Дж.Байрамов выразил соболезнование в связи с убийством ученого-ядерщика Ирана в результате террористического акта. Он отметил, что Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма и заявил, что этот террористический акт неприемлем.

Байрамов, говоря о 44-дневной Отечественной войне Азербайджана, с удовлетворением отметил поддержку высокопоставленных представителей Исламской Республики Иран, в том числе Верховного лидера, президента и депутатов.

Стороны также обменялись мнениями по другим представляющим взаимный интерес вопросам.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov İranda İslam Şurası Məclisinin sədri ilə görüşüb

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