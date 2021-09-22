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Байрамов встретился с Викторией Нуланд

Байрамов встретился с Викторией Нуланд В рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуландом.
Внешняя политика
22 сентября 2021 г. 01:11
Байрамов встретился с Викторией Нуланд

В рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуландом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности. Официальный представитель США высоко оценил сотрудничество с Азербайджаном в области международного мира и безопасности, в том числе деятельность азербайджанских миротворцев в Афганистане.

Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации с безопасностью в регионе и вопросах, связанных с реализацией трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Министр Д.Байрамов отметил, что Азербайджан предпринял конструктивные шаги в этом направлении, но Армения не ответила на эти шаги.

На встрече подчеркнута важность открытия коммуникаций и делимитации государственных границ для будущего мирного развития региона. Стороны также обсудили развитие сотрудничества по повестке двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической, энергетической, безопасности и других сферах.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN rəhbəri Viktoriya Nuland ilə görüşüb

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