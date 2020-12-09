Байрамов встретился с иранским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Исламскую Республику Иран встретился с министром иностранных дел этой страны Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Исламскую Республику Иран встретился с министром иностранных дел этой страны Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Как передает Report, на встрече министры обсудили текущую ситуацию в регионе, в частности, после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал коллегу о 44-дневной Отечественной войне, завершившейся освобождением азербайджанских земель от оккупации.

Министр М.Дж.Зариф приветствовал освобождение оккупированных земель.

Стороны провели обмен мнениями вокруг развития двустороннего сотрудничества в рамках добрососедства, а также региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.