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Байрамов встретился с иранским коллегой

Байрамов встретился с иранским коллегой Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Исламскую Республику Иран встретился с министром иностранных дел этой страны Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Внешняя политика
9 декабря 2020 г. 23:25
Байрамов встретился с иранским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Исламскую Республику Иран встретился с министром иностранных дел этой страны Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Как передает Report, на встрече министры обсудили текущую ситуацию в регионе, в частности, после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал коллегу о 44-дневной Отечественной войне, завершившейся освобождением азербайджанских земель от оккупации.

Министр М.Дж.Зариф приветствовал освобождение оккупированных земель.

Стороны провели обмен мнениями вокруг развития двустороннего сотрудничества в рамках добрососедства, а также региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Məhəmməd Cavad Zərif ilə görüşüb

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