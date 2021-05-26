Байрамов встретился с главой МИД Австрии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с федеральным министром Австрии по европейским и международным делам Александром Шалленбергом.
Министры обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений, подчеркнув важность возрождения двустороннего экономического сотрудничества и деловых связей в постпандемический период.
Министр Д.Байрамов рассказал об истории армяно-азербайджанского конфликта, многолетней агрессивной политике Армении, контрнаступлении Азербайджана в ответ на армянские провокации и территориальной целостности страны путем освобождения оккупированных территорий. Он проинформировал своего коллегу о работах по реконструкции и восстановлению, проведенных в освобожденных районах в постконфликтный период. Новая ситуация в регионе открыла возможности для регионального сотрудничества.
Отмечено, что, устранив фактор оккупации, Азербайджан готов нормализовать отношения с Арменией на основе неукоснительного соблюдения принципов международного права - суверенитета и территориальной целостности.
Министры также обсудили сотрудничество в рамках международных организаций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.