Байрамов обсудил с делегацией МИД Израиля постконфликтную ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджан Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором МИД Израиля Яковом Блитштейном.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с делегацией МИД Израиля постконфликтную ситуацию в регионе и процесс нормализации между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства по итогам переговоров Байрамова с гендиректором МИД Израиля Яковом Блитштейном.

"Стороны обсудили различные аспекты двусторонних и многосторонних отношений, в том числе текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами в сферах экономики, безопасности, высоких технологий, образования, туризма, энергетики, транспорта и пр., а также ситуацию в секторе Газа", - сообщили в МИД.

Джейхун Байрамов проинформировал Блитштейна о ситуации в регионе в постконфликтный период и процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, подчеркнули в ведомстве.

"Кроме того, стороны подчеркнули наличие дополнительных возможностей для развития сотрудничества в рамках председательства Азербайджана на COP29.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями по другим международным и региональным вопросам", - говорится в сообщении.