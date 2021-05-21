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Байрамов встретился с французским сенатором Натали Гуле

Байрамов встретился с французским сенатором Натали Гуле Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Натали Гуле, членом Сената Франции, заместителем председателя Комиссии французского парламента по конституционному праву, законодательству, общим избирательным правам и общему государствен
Внешняя политика
21 мая 2021 г. 21:44
Байрамов встретился с французским сенатором Натали Гуле

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Натали Гуле, членом Сената Франции, заместителем председателя Комиссии французского парламента по конституционному праву, законодательству, общим избирательным правам и общему государственному управлению, а также членом Международного центра Низами Гянджеви.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Стороны обсудили деятельность по разминированию на освобожденных территориях и перспективы регионального сотрудничества.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Fransa Senatının üzvü Natali Qule ilə görüşüb

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