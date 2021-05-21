Байрамов встретился с французским сенатором Натали Гуле

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Натали Гуле, членом Сената Франции, заместителем председателя Комиссии французского парламента по конституционному праву, законодательству, общим избирательным правам и общему государственному управлению, а также членом Международного центра Низами Гянджеви.
Стороны обсудили деятельность по разминированию на освобожденных территориях и перспективы регионального сотрудничества.
Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.