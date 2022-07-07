Байрамов: Все должны знать о вандализме армян на освобожденных территориях Азербайджана

В ходе Недели дипломатии ожидается визит волонтеров дипломатии в Шушу, а также ознакомление с целями Азербайджана в постконфликтный период.

В ходе Недели дипломатии ожидается визит волонтеров дипломатии в Шушу, а также ознакомление с целями Азербайджана в постконфликтный период.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на открытии Недели дипломатии "Мир и созидательные усилия Азербайджана в постконфликтной фазе" в Университете ADA.

Он отметил что все должны знать о зверствах и вандализме, совершенном Арменией на освобожденных территориях в период их оккупации, о проблеме заминирования, о пропавших без вести.

По словам министра для того, чтобы такое больше не повторялось, люди должны знать всю правду о произошедшем.

Министр также подчеркнул важность проведения Недели дипломатии и участия в нем волонтеров. По его словам, у МИД сложилось тесное сотрудничество с волонтерами дипломатии.