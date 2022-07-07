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Байрамов: Все должны знать о вандализме армян на освобожденных территориях Азербайджана

Байрамов: Все должны знать о вандализме армян на освобожденных территориях Азербайджана В ходе Недели дипломатии ожидается визит волонтеров дипломатии в Шушу, а также ознакомление с целями Азербайджана в постконфликтный период.
Внешняя политика
7 июля 2022 г. 10:35
Байрамов: Все должны знать о вандализме армян на освобожденных территориях Азербайджана

В ходе Недели дипломатии ожидается визит волонтеров дипломатии в Шушу, а также ознакомление с целями Азербайджана в постконфликтный период.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на открытии Недели дипломатии "Мир и созидательные усилия Азербайджана в постконфликтной фазе" в Университете ADA.

Он отметил что все должны знать о зверствах и вандализме, совершенном Арменией на освобожденных территориях в период их оккупации, о проблеме заминирования, о пропавших без вести.

По словам министра для того, чтобы такое больше не повторялось, люди должны знать всю правду о произошедшем.

Министр также подчеркнул важность проведения Недели дипломатии и участия в нем волонтеров. По его словам, у МИД сложилось тесное сотрудничество с волонтерами дипломатии.

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Версия на английском языке FM: Everyone should know about vandalism committed by Armenia in territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Ermənistanın Azərbaycan ərazilərində törətdiyi vandallığı hamı bilməlidir”

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