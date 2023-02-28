Байрамов: Вопрос незаконной деятельности Армении должен рассматриваться в юридической плоскости

Вопрос незаконной деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана должен рассматриваться в юридической плоскости. Данный процесс не имеет никакого влияния на процесс подписания мирного договора, а обсуждается отдельно.

Вопрос незаконной деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана должен рассматриваться в юридической плоскости. Данный процесс не имеет никакого влияния на процесс подписания мирного договора, а обсуждается отдельно.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, комментируя вопрос о начале межгосударственного арбитражного процесса Азербайджана в отношении Армении в соответствии с договором Энергетической хартии.

"Это не единственное арбитражное или судебное разбирательство, которое Азербайджан поднял на межгосударственный уровень. Это не единственный иск, который мы имеем к Армении", - отметил глава МИД.

По его словам, Азербайджан провел большую подготовительную работу к процессу по сбору фактов незаконной эксплуатации Арменией энергоресурсов Азербайджана за последние 30 лет.

"Это два года интенсивной деятельности. Там есть очень много компонентов, полная цепочка, которая доказывает легитимность требований именно к республике Армения, которая непосредственно участвовала в разграблении энергетических ресурсов Азербайджана. Имеет ли данный процесс отношение к проекту мирному договора? Нет, мы считаем, что это два трека, которые не имеют отношение друг к другу. Это наши претензии, которые мы имеем к Армении за незаконную деятельность на этих территориях. И мы считаем, что этот вопрос должен рассматриваться в юридической плоскости. При этом, когда мы говорим о мирном договоре, это то, как мы смотрим в будущее, то есть мы бы не сводили и не смешивали эти два процесса", - заявил глава МИД Азербайджана.