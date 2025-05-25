Байрамов: Война между РФ и Украиной негативно сказалась на экономических связях Баку и Киева

Байрамов: Война между РФ и Украиной негативно сказалась на экономических связях Баку и Киева

Российско-украинская война, продолжающаяся уже более трех лет, негативно сказалась на экономических связях Баку и Киева.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Баку.

Министр напомнил, что страны провели политические консультации в феврале текущего года и подчеркнул важность продолжения подобных контактов на регулярной основе.

Байрамов также с удовлетворением отметил уровень сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в рамках международных организаций, в частности ООН, ГУАМ и ОБСЕ. "К сожалению, российско-украинская война, продолжающаяся уже более трех лет, негативно сказалась на наших экономические отношениях", - отметил министр.

Глава азербайджанской дипломатии добавил, что товарооборот между странами в 2021 году достигал $1 млрд, а в 2022-м снизился до $600 млн, в 2023 - до $350 млн, в 2024 году же вырос на 30% до $460 млн.