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Байрамов: Нормализация отношений с Арменией – одно из приоритетных направлений для Азербайджана

Байрамов: Нормализация отношений с Арменией – одно из приоритетных направлений для Азербайджана Весь комплекс вопросов, связанный с постконфликтной нормализацией отношений с Арменией – одно из приоритетных направлений для Азербайджана.
Внешняя политика
25 июля 2023 г. 19:28
Байрамов: Нормализация отношений с Арменией – одно из приоритетных направлений для Азербайджана

Весь комплекс вопросов, связанный с постконфликтной нормализацией отношений с Арменией, является одним из приоритетных направлений для Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе переговоров с его российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве сегодня.

"Это ровно то, чему была посвящена наша встреча в мае месяце в Москве. За последние несколько месяцев было много контактов, динамика достаточно высокая. Были встречи лидеров в Москве, Кишиневе, Брюсселе. Мы также встречались в формате министров иностранных дел и делегаций в Москве, в Вашингтоне", - сказал Дж.Байрамов.

Кроме того, глава МИД Азербайджана также отметил, что сегодняшняя встреча в Москве создаст хорошую возможность, чтобы пройтись и по двухсторонней повестке дня.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması Azərbaycan üçün prioritet məsələlərdən biridir”
Версия на английском языке Bayramov: Normalization of relations with Armenia is one of priorities for Azerbaijan

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