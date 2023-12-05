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Байрамов: Важным элементом диалога Баку и Москвы являются вопросы региональной безопасности

Байрамов: Важным элементом диалога Баку и Москвы являются вопросы региональной безопасности Важным элементом диалога Баку и Москвы являются вопросы региональной безопасности и вопросы постконфликтной нормализации.
Внешняя политика
5 декабря 2023 г. 11:41
Байрамов: Важным элементом диалога Баку и Москвы являются вопросы региональной безопасности

Важным элементом диалога Баку и Москвы являются вопросы региональной безопасности и вопросы постконфликтной нормализации.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"Думаю, что сегодня у нас будет возможность пройтись по ряду значимых проектов и двусторонних, и региональных, в экономической сфере. Что касается вопросов гуманитарного блока, они традиционно занимают важное место в диалоге между нашими странами и, естественно, важным элементом всегда в нашем диалоге являются вопросы региональной безопасности и вопросы постконфликтной нормализации. Также обсудим более широкие региональные форматы "3 + 3", - заявил Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Regional təhlükəsizlik məsələləri Bakı ilə Moskva arasında dialoqun mühüm elementidir”

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