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Байрамов: Важно полностью реализовать подписанные трехсторонние заявления для обеспечения стабильности в регионе

Байрамов: Важно полностью реализовать подписанные трехсторонние заявления для обеспечения стабильности в регионе В ходе рабочего визита в Германию сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с директором Немецкого института международной политики и безопасности Фонда науки и политики ФРГ Штефаном Майером и научными сотрудниками института.
Внешняя политика
28 марта 2022 г. 21:56
Байрамов: Важно полностью реализовать подписанные трехсторонние заявления для обеспечения стабильности в регионе
Джейхун Байрамов

В ходе рабочего визита в Германию сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с директором Немецкого института международной политики и безопасности Фонда науки и политики ФРГ Штефаном Майером и научными сотрудниками института.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Германией, а также сотрудничестве между нашей страной и Европейским Союзом, процессах, происходящих на международной арене и в регионе.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС), а также вопросы стратегического энергетического партнерства.

Министр Дж.Байрамов проинформировал другую сторону о новых реалиях в регионе после 44-дневной Отечественной войны и подписания трехсторонних заявлений, возможностях достижения прочного мира и позиции Азербайджана по нормализации армяно-азербайджанских отношений. В ходе подчеркнута важность полной реализации подписанных трехсторонних заявлений для обеспечения мира и стабильности в регионе.

На проходившей в формате «вопросы-ответы» стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по вопросам региональной и международной безопасности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov: "Bölgədə sabitliyin təmin olunması üçün imzalanmış üçtərəfli bəyanatların tam icra olunması vacibdir"

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