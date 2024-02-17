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Байрамов: Важно, чтобы Армения отказалась от претензий на суверенитет Азербайджана

Байрамов: Важно, чтобы Армения отказалась от претензий на суверенитет Азербайджана
Внешняя политика
17 февраля 2024 г. 11:58
Байрамов: Важно, чтобы Армения отказалась от претензий на суверенитет Азербайджана

Важно, чтобы Армения отказалась от продолжающихся претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в своей конституции, законодательных актах, а также в международных организациях и судах.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на встрече с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке MFA urges Armenia to give up ongoing claims against territorial integrity of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Ermənistanı konstitusiyasında dəyişiklik etməyə çağırıb

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