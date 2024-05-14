Байрамов: Азербайджан столкнулся с несправедливостью, и за это также ответственны страны ОБСЕ

Азербайджан в 90-е годы сталкивался с несправедливостью и за это также ответственен ОБСЕ.

Азербайджан в 90-е годы сталкивался с несправедливостью и за это также ответственны страны ОБСЕ.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом.

"В 90-е годы Азербайджан столкнулся с несправедливостью и не соблюдением норм международного права. За это также ответственны страны ОБСЕ", - сказал он.

По его словам, в начале 90-х Азербайджан обратился к ОБСЕ, а также к ООН для достижения справедливости: "Однако в этот критический момент государства - члены организаций целенаправленно не уделяли внимания нашей проблеме".