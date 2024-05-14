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Байрамов: Азербайджан столкнулся с несправедливостью, и за это также ответственны страны ОБСЕ

Байрамов: Азербайджан столкнулся с несправедливостью, и за это также ответственны страны ОБСЕ Азербайджан в 90-е годы сталкивался с несправедливостью и за это также ответственен ОБСЕ.
Внешняя политика
14 мая 2024 г. 13:09
Байрамов: Азербайджан столкнулся с несправедливостью, и за это также ответственны страны ОБСЕ

Азербайджан в 90-е годы сталкивался с несправедливостью и за это также ответственны страны ОБСЕ.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом.

"В 90-е годы Азербайджан столкнулся с несправедливостью и не соблюдением норм международного права. За это также ответственны страны ОБСЕ", - сказал он.

По его словам, в начале 90-х Азербайджан обратился к ОБСЕ, а также к ООН для достижения справедливости: "Однако в этот критический момент государства - члены организаций целенаправленно не уделяли внимания нашей проблеме".

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Версия на английском языке Bayramov: OSCE also responsible for injustice Azerbaijan faced in 1990s

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