Байрамов: Армения разрушала памятники тюркской культуры

Армения разрушала мечети и другие памятники тюркской культуры.

Армения разрушала мечети и другие памятники тюркской культуры как на своей территории, так и в годы оккупации на территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в видеообращении в рамках проходящего сегодня в Университете ADA 9-ого заседания национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ.

Министр добавил, что Шуша - культурная столица всего тюркского мира, также подверглась разрушению в годы армянской оккупации.

"За последние 30 лет Армения препятствовала тому, чтобы специальные исследовательские миссии были отправлены на тогда еще оккупированные территории. В свою очередь, Азербайджан сразу после их освобождения разрешил направить туда подобную миссию", - заявил глава МИД.

По его словам, на сегодняшний день Азербайджан ведет активную работу по восстановлению деоккупированных территорий. И в этом вопросе тюркские страны оказывают большую поддержку.

"Я благодарен Узбекистану и Казахстану за строительство школ в Физули", - заключил Байрамов.