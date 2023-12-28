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Байрамов: В Азербайджане никогда не происходило никаких инцидентов с дипмиссиями других стран

Байрамов: В Азербайджане никогда не происходило никаких инцидентов с дипмиссиями других стран Дипломатическая миссия Азербайджана не во всех странах достаточно защищена.
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 17:02

За всю историю после достижения независимости в Азербайджане никогда не происходило никаких инцидентов с дипмиссиями других стран, при этом азербайджанские посольства за рубежом подвергались нападениям.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.

"К примеру, в Ливане на протяжении прошлых лет несколько раз были агрессивные попытки представителей армянской диаспоры, которые пытались атаковать наше посольство. Это не одноразовое явление. Однако, за исключением одного случая все эти попытки достаточно профессионально пресекались. К сожалению, я не могу этого сказать про все дипмиссии в разных странах", - сказал он.

Глава МИД напомнил, что тогда порядка 1 000 человек, вооружившись разными предметами хотели совершить атаку на посольство: "Никаких физических увечий сотрудники посольства не получили, но был нанесен урон посольству. Мы плотно работали с представителями правоохранительных органов Ливана и выявили всех зачинщиков".

"При всем при этом я хочу, чтобы было правильное понимание. Ни одна страна не может 100% гарантировать неприкосновенность своей миссии на территории другой страны, если эта принимающая страна не будет или не выполняет своих функций, возложенных на нее и тех гарантий, которые она дала другой стране при открытии посольства на основе Венской конвенции. И это, естественно, является важной составляющей нашей работы, когда мы доводим, напоминаем про принципы взаимности для того, чтобы эти страны сами также очень серьезно к этому относились", - добавил глава МИД.

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