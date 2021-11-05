Байрамов: Уверен, что ирано-азербайджанские связи будут развиваться в позитивном ключе

"В последние месяцы возникают вопросы, связанные с некоторыми противоречиями в отношениях между Азербайджаном и Ираном. В связи с этим обе стороны высказали мнения. Между любыми двумя странами могут быть разногласия, в том числе и с другими соседними стра

"В последние месяцы возникают вопросы, связанные с некоторыми противоречиями в отношениях между Азербайджаном и Ираном. В связи с этим обе стороны высказали мнения. Между любыми двумя странами могут быть разногласия, в том числе и с другими соседними странами".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

"Позиция Азербайджана заключается в том, что в случае разногласий необходимо найти решение, обсудив это в рамках добрососедских отношений. В последние недели у нас были телефонные переговоры с моим иранским коллегой. Мы провели официальные и неофициальные консультации по дипломатическим каналам. Считаю, что по этим вопросам приняты и будут предприняты позитивные шаги. Уверен, что ирано-азербайджанские отношения, как всегда, будут развиваться в позитивном ключе. Мы две близкие соседние страны, связанные узами. Вместе мы можем реализовать проекты на благо наших народов, государств".