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Байрамов: Уверен, что ирано-азербайджанские связи будут развиваться в позитивном ключе

Байрамов: Уверен, что ирано-азербайджанские связи будут развиваться в позитивном ключе "В последние месяцы возникают вопросы, связанные с некоторыми противоречиями в отношениях между Азербайджаном и Ираном. В связи с этим обе стороны высказали мнения. Между любыми двумя странами могут быть разногласия, в том числе и с другими соседними стра
Внешняя политика
5 ноября 2021 г. 14:17
Байрамов: Уверен, что ирано-азербайджанские связи будут развиваться в позитивном ключе
Джейхун Байрамов
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"В последние месяцы возникают вопросы, связанные с некоторыми противоречиями в отношениях между Азербайджаном и Ираном. В связи с этим обе стороны высказали мнения. Между любыми двумя странами могут быть разногласия, в том числе и с другими соседними странами".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

"Позиция Азербайджана заключается в том, что в случае разногласий необходимо найти решение, обсудив это в рамках добрососедских отношений. В последние недели у нас были телефонные переговоры с моим иранским коллегой. Мы провели официальные и неофициальные консультации по дипломатическим каналам. Считаю, что по этим вопросам приняты и будут предприняты позитивные шаги. Уверен, что ирано-азербайджанские отношения, как всегда, будут развиваться в позитивном ключе. Мы две близкие соседние страны, связанные узами. Вместе мы можем реализовать проекты на благо наших народов, государств".

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov believes Iran-Azerbaijan relations will develop in positive way
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "İran-Azərbaycan münasibətlərinin müsbət məcrada inkişaf edəcəyinə əminəm"

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