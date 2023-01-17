Байрамов: Утверждения о блокаде армянских жителей, проживающих на азербайджанских территориях, беспочвенны

Утверждения о якобы закрытии Азербайджаном Лачынской дороги, блокаде армянских жителей, проживающих на азербайджанских территориях, возникновении гуманитарного кризиса беспочвенны.

Утверждения о якобы закрытии Азербайджаном Лачынской дороги, блокаде армянских жителей, проживающих на азербайджанских территориях, возникновении гуманитарного кризиса, беспочвенны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

По его словам, недопустимо, чтобы лица, называющие себя «представителями» проживающих на азербайджанских территориях армян, препятствовали использованию дороги населением, создавая тем самым впечатление искусственной "блокады", "гуманитарного кризиса".