Байрамов: Участники министерского заседания ДН в Баку отметили высокий уровень организации этой встречи

Все участники министерского заседания Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку отметили высокий уровень организации этой встречи.

Все участники министерского заседания Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку отметили высокий уровень организации этой встречи.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил журналистам по итогам заседания.

По его словам, Азербайджан долго и тщательно готовился к этой конференции, и речь президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии вызвала большой интерес участников.

"Считаю, что данная встреча стала успехом внешней политики Азербайджана. Принятая по итогам Бакинская декларация важна для Движения неприсоединения, это открытый документ, он останется в истории", - отметил Байрамов.