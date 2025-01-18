Байрамов: Турция первой оказала помощь Сирии, и Азербайджан поддержал этот шаг

Турция первой протянула руку помощи Сирии, и Азербайджан также поддержал этот процесс.

Турция первой протянула руку помощи Сирии, и Азербайджан также поддержал этот процесс.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Баку.

"В прошлом году Азербайджан отправил в Сирию гуманитарный конвой. Сейчас мы предлагаем помощь в различных областях и готовы поддержать Сирию в зависимости от ее нужд. Важно, чтобы Сирия стала активным участником международных отношений", - отметил Байрамов.