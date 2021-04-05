Байрамов: Трудно описать степень разрушений на освобожденных территориях Азербайджана

"Все освобожденные районы усеяны минами и неразорвавшимися боеприпасами. Большой ущерб также нанесен окружающей среде"

"Трудно описать степень разрушений на освобожденных территориях Азербайджана... Места, в которых азербайджанское население насчитывало десятки тысяч человек, стали городами-призраками". Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в интервью израильскому изданию Israel Hayom.

"Почти все памятники культуры и религиозные объекты, больницы, школы и жилые дома были разграблены, а затем сровнены с землей", - отметил министр.

"Все освобожденные районы усеяны минами и неразорвавшимися боеприпасами. Большой ущерб был нанесен окружающей среде. До 20% всех лесов были уничтожены намеренно ", - продолжил он.

Глава МИД также добавил что, Азербайджан "полон решимости восстановить и реконструировать эти территории. Мирная жизнь будет возвращена в освобожденные районы в полном объеме".