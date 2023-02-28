Байрамов: Торгово-экономическое отношения Азербайджана и России отличаются постоянным ростом

Торгово-экономическое отношения Азербайджана и России отличаются постоянным ростом и 2022 год не был исключением.

Торгово-экономическое отношения Азербайджана и России отличаются постоянным ростом и 2022 год не был исключением.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам главы МИД, торговые отношения между странами активно развиваются. Так, по итогам 2022 года товарооборот вырос на 24 процента - до 4 млрд долларов, а объем инвестиций - до 9 млрд долларов.

Как отметил Д. Байрамов, позитивной тенденцией является и восстановление туристического потока между странами и активизация авиасообщения. Так, количество авиарейсов между Азербайджаном и РФ достигли 135 рейсов в неделю.