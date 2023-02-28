О нас

Байрамов: Торгово-экономическое отношения Азербайджана и России отличаются постоянным ростом

Байрамов: Торгово-экономическое отношения Азербайджана и России отличаются постоянным ростом Торгово-экономическое отношения Азербайджана и России отличаются постоянным ростом и 2022 год не был исключением.
Внешняя политика
28 февраля 2023 г. 13:20
Байрамов: Торгово-экономическое отношения Азербайджана и России отличаются постоянным ростом

Торгово-экономическое отношения Азербайджана и России отличаются постоянным ростом и 2022 год не был исключением.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам главы МИД, торговые отношения между странами активно развиваются. Так, по итогам 2022 года товарооборот вырос на 24 процента - до 4 млрд долларов, а объем инвестиций - до 9 млрд долларов.

Как отметил Д. Байрамов, позитивной тенденцией является и восстановление туристического потока между странами и активизация авиасообщения. Так, количество авиарейсов между Азербайджаном и РФ достигли 135 рейсов в неделю.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке XİN rəhbəri: “Azərbaycanla Rusiya arasında ticari-iqtisadi əlaqələr daimi artımla fərqlənir”
Версия на английском языке Bayramov: Trade and economic relations between Azerbaijan and Russia characterized by constant growth

Экслюзивные новости

23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30
Житель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
ФотоЖитель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
24 февраля 2023 г. 11:59
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
22 февраля 2023 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi