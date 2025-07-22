Байрамов: Территориальные претензии в Конституции Армении мешают подписанию мирного договора

14:48 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Грузию подробно проинформировал свою коллегу Маку Бочоришвили о процессе нормализации с Арменией.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Грузию подробно проинформировал свою грузинскую коллегу Маку Бочоришвили о процессе нормализации с Арменией.

Как сообщает Report, министры с удовлетворением отметили вклад Грузии в процесс нормализации и напомнили, что с 2022 года страна принимала у себя ряд встреч.

Байрамов заявил, что, несмотря на значительный прогресс в мирном процессе, продолжающиеся территориальные претензии в Конституции Армении против территориальной целостности Азербайджана "остаются препятствием для подписания окончательного мирного соглашения".