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Байрамов: Территориальные претензии в Конституции Армении мешают подписанию мирного договора

Байрамов: Территориальные претензии в Конституции Армении мешают подписанию мирного договора 14:48 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Грузию подробно проинформировал свою коллегу Маку Бочоришвили о процессе нормализации с Арменией.
Внешняя политика
22 июля 2025 г. 14:56
Байрамов: Территориальные претензии в Конституции Армении мешают подписанию мирного договора

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Грузию подробно проинформировал свою грузинскую коллегу Маку Бочоришвили о процессе нормализации с Арменией.

Как сообщает Report, министры с удовлетворением отметили вклад Грузии в процесс нормализации и напомнили, что с 2022 года страна принимала у себя ряд встреч.

Байрамов заявил, что, несмотря на значительный прогресс в мирном процессе, продолжающиеся территориальные претензии в Конституции Армении против территориальной целостности Азербайджана "остаются препятствием для подписания окончательного мирного соглашения".

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov tells Georgian counterpart: Armenia’s claims hinder peace
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov gürcü həmkarına: Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları sülh sazişinin imzalanması üçün maneədir

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