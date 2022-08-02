Байрамов: Ташкентская декларация - свидетельство интереса сторон в углублении сотрудничества

Новый трехсторонний формат сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Узбекистаном поспособствует разработке и продвижению совместных проектов в соответствующих областях и укрепит взаимодействие по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес

Новый трехсторонний формат сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Узбекистаном поспособствует разработке и продвижению совместных проектов в различных областях и укрепит взаимодействие по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции по итогам встречи в формате "Узбекистан-Азербайджан-Турция" в Ташкенте.

"Мы изучаем возможности в области энергетики, в частности в области возобновляемых источников энергии", — сказал министр, добавив, что также состоялись обсуждения развития международного транспортного коридора. Стороны обсудили и ситуацию в Афганистане.

По словам министра, Ташкентская декларация и итоги трехсторонней встречи свидетельствуют о заинтересованности всех участников в дальнейшем углублении сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.