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Байрамов: Стоявшие за Варданяном поняли, что этот проект не сработает

Байрамов: Стоявшие за Варданяном поняли, что этот проект не сработает Стоявшие за Рубеном Варданяном люди поняли, что "проект Варданян" не сработает.
Внешняя политика
24 февраля 2023 г. 17:25
Байрамов: Стоявшие за Варданяном поняли, что этот проект не сработает

Стоявшие за Рубеном Варданяном люди поняли, что "проект Варданян" не сработает.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил журналистам.

"Азербайджан сегодня говорит о повестке мира и это означает, что мы перевернули черные страницы истории во имя светлого будущего. В этом контексте предполагается социальная, политическая и экономическая реинтеграция живущего в Карабахе населения армянского происхождения в азербайджанское общество. Мы готовы к этому", - заявил глава МИД Азербайджана.

По его словам, это также возможность развития всего региона с учетом международных норм, принципов и территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

"Мы с первого дня говорим, что мы готовы говорить с армянским населением Карабаха, были положительные результаты. Но тот человек [Рубен Варданян], который приехал в Карабах со стороны или был заслан, играя в чьи-то игры, не может быть для нас стороной для переговоров. Те люди, которые стояли за ним, поняли, что "проект Варданян" не сработает", - заявил Д. Байрамов.

По его словам, Армения долгие годы незаконно заселяла оккупированные на тот момент территории Азербайджана армянами из других стран: "Между Вардянаном и этими людьми нет никакой разницы. Он не имеет никакого отношения к Карабаху".

Напомним, ранее Рубен Варданян был "отстранен" от так называемого "поста госминистра" в Карабахе.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM: Vardanyan had no concern with Karabakh
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Vardanyanın Qarabağa aidiyyəti olmayıb"

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