Глава МИД: Средний коридор позволит усилить транспортный потенциал стран Каспия

Азербайджан прилагает усилия по эффективному использованию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), который позволит в максимальной степени задействовать транспортный потенциал при Каспийских государствах и будет способс

Азербайджан прилагает усилия по эффективному использованию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), который позволит в максимальной степени задействовать транспортный потенциал прикаспийских государств и будет способствовать реализации новых проектов по развитию транспортной инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече глав МИД прикаспийских государств в Москве.

"Азербайджан сегодня обладает самым большим торговым флотом на Каспии, нами также осуществляется строительство новых танкеров и грузовых кораблей. Вместе с тем, с целью увеличения объема грузооборота с 15 млн до 25 млн тонн, ведется работа по модернизации морского порта Алят. Все это создаст дополнительные возможности для обеспечения стабильной и оперативной доставки грузов в направлениях Восток-Запад и Север-Юг, а также внесет значимый вклад в повышение транспортного потенциала Каспийского моря", - сказал глава МИД Азербайджана.