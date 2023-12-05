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Глава МИД: Средний коридор позволит усилить транспортный потенциал стран Каспия

Глава МИД: Средний коридор позволит усилить транспортный потенциал стран Каспия Азербайджан прилагает усилия по эффективному использованию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), который позволит в максимальной степени задействовать транспортный потенциал при Каспийских государствах и будет способс
Внешняя политика
5 декабря 2023 г. 14:15
Глава МИД: Средний коридор позволит усилить транспортный потенциал стран Каспия

Азербайджан прилагает усилия по эффективному использованию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), который позволит в максимальной степени задействовать транспортный потенциал прикаспийских государств и будет способствовать реализации новых проектов по развитию транспортной инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече глав МИД прикаспийских государств в Москве.

"Азербайджан сегодня обладает самым большим торговым флотом на Каспии, нами также осуществляется строительство новых танкеров и грузовых кораблей. Вместе с тем, с целью увеличения объема грузооборота с 15 млн до 25 млн тонн, ведется работа по модернизации морского порта Алят. Все это создаст дополнительные возможности для обеспечения стабильной и оперативной доставки грузов в направлениях Восток-Запад и Север-Юг, а также внесет значимый вклад в повышение транспортного потенциала Каспийского моря", - сказал глава МИД Азербайджана.

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Версия на английском языке Bayramov: Middle Corridor will strengthen transport potential of Caspian countries
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Orta Dəhliz Xəzəryanı ölkələrin nəqliyyat potensialını gücləndirəcək”

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