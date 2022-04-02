Глава МИД: Сотрудничество Азербайджана и Италии имеет более глубокие корни, чем 30 лет

История сотрудничества Азербайджана и Италии имеет более глубокие корни, чем просто 30 лет.

История сотрудничества Азербайджана и Италии имеет более глубокие корни, чем просто 30 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на конференции "Азербайджано-итальянский путь к многоплановому стратегическому партнерству" в Университете ADA.

Он отметил высокий уровень отношений между двумя странами, напомнив, что в этом году страны отмечают 30-летие установления дипотношений. По его словам, взаимные визиты лидеров двух стран еще больше укрепили сотрудничество Азербайджана и Италии.

Министр отметил, что Италия была одной из первых стран, чьи компании работают на освобожденных территориях.

Д. Байрамов также отметил высокий уровень торговых отношений между странами.

По словам главы МИД, в Азербайджане преподается итальянский язык. И благодаря новому договору о строительстве Университета Италия- Азербайджан все необходимые направления будут преподаваться там.