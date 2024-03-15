Байрамов: Сегодняшняя встреча глав МИД дает возможность обсуждения глобальных проблем

9-ая трехстороння встреча глав МИД Азербайджана,Грузии и Турции в Баку представляет возможность для углубленного обсуждения не только региональных вопросов, но и глобальных проблем, а также климатических вызовов.

Сегодняшняя трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии в Баку предоставляет возможность для углубленного обсуждения не только региональных вопросов, но и глобальных проблем, а также климатических вызовов.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, оглашая повестку встречи.

"Нет сомнений в том, что сейчас мировая экономика постепенно переходит от традиционной энергетики к зеленой, и наше видение должно быть также направлено на будущее",- сказал он, добавив, что 2024 год в Азербайджане объявлен годом солидарности во имя зеленого мира.

Министр выразил уверенность в том, что три страны будут участвовать в решении вопросов, связанных с климатическими изменениями и продолжат работать вместе над преодолением вызовов в регионе.