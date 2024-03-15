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Байрамов: Сегодняшняя встреча глав МИД дает возможность обсуждения глобальных проблем

Байрамов: Сегодняшняя встреча глав МИД дает возможность обсуждения глобальных проблем 9-ая трехстороння встреча глав МИД Азербайджана,Грузии и Турции в Баку представляет возможность для углубленного обсуждения не только региональных вопросов, но и глобальных проблем, а также климатических вызовов.
Внешняя политика
15 марта 2024 г. 11:16
Байрамов: Сегодняшняя встреча глав МИД дает возможность обсуждения глобальных проблем

Сегодняшняя трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии в Баку предоставляет возможность для углубленного обсуждения не только региональных вопросов, но и глобальных проблем, а также климатических вызовов.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, оглашая повестку встречи.

"Нет сомнений в том, что сейчас мировая экономика постепенно переходит от традиционной энергетики к зеленой, и наше видение должно быть также направлено на будущее",- сказал он, добавив, что 2024 год в Азербайджане объявлен годом солидарности во имя зеленого мира.

Министр выразил уверенность в том, что три страны будут участвовать в решении вопросов, связанных с климатическими изменениями и продолжат работать вместе над преодолением вызовов в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: XİN başçılarının bugünkü görüşü qlobal problemləri müzakirə etmək imkanı yaradır
Версия на английском языке Bayramov: Today’s meeting of foreign ministers provides opportunity to discuss global problems

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