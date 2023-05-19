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Байрамов: С мая динамика переговоров носит последовательный и положительный характер

Байрамов: С мая динамика переговоров носит последовательный и положительный характер Надеемся, что сегодняшние переговоры будут плодотворными и дадут возможность пройтись по всему спектру вопросов в рамках процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном.
Внешняя политика
19 мая 2023 г. 14:37
Байрамов: С мая динамика переговоров носит последовательный и положительный характер

Надеемся, что сегодняшние переговоры будут плодотворными и дадут возможность пройтись по всему спектру вопросов в рамках процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече с главами МИД России и Армении Сергеем Лавровым и Араратом Мирзояном в Москве.

По его словам, Азербайджан последовательно выступает за процесс постконфликтной нормализации между Арменией и Азербайджаном.

"Как было правильно указано, данная постконфликтная нормализация представляет из себя процесс, который состоит из различных треков. Мы выступаем за параллельную работу по всем трекам. Считаем, что они являются взаимодополняющими. В переговорном процессе наблюдался определенный застой с конца прошлого года, и мы позитивно рассматриваем, что с начала мая динамика носит последовательный и положительный характер. Надеемся, что сегодняшние переговоры будут плодотворными и дадут возможность пройтись по всему спектру вопросов", - заявил Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “May ayından danışıqların dinamikası ardıcıl və müsbət xarakter daşıyır”
Версия на английском языке Azerbaijani FM: Dynamics of negotiations has been consistent and positive since May

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